I furbetti della Ztl | come provano a eludere i varchi - beccati dai vigili

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 aprile 2024) Stangata per iZt. Conducenti di auto e furgoni che procedono contromano o che utilizzano vari escamotage per ingannare gli occhi elettronici delle telecamere poste ai: in pochi giorni, sono più di 60 gli illeciti rilevati dalla Polizia Locale di Roma Capitale con il Reparto motociclista del I Gruppo Centro Storico, che ha avviato un servizio di vigilanza mirato presso gli accessizona a traffico limitato, a partire da quelli che, da monitoraggio precedentemente effettuato, sono risultati essere i più bersagliati, non solo nel Centro Storico ma anche a Trastevere. Cosa si rischia? A ogni automobilista sorpreso contromano é stata applicata una sanzione di 327 euro, con la sospensionepatente da 1 a 3 mesi e relativa decurtazione di 10 punti, oltre alla sanzione prevista ...