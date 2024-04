I due tecnici Carrera di poche parole | Ci giochiamo tanto

(Di sabato 27 aprile 2024) Ternana-Ascoli sarà soprattutto la sfida tra iBreda e, nonché quella che vedrà coinvolti vari ex oggi pronti a scendere in campo col dente avvelenato per come poi si sono evolute le cose. Il tecnico degli umbri è pronto a mietere la sua vendetta dopo essere stato liquidato con poca razionalità dai vertici di corso Vittorio la termine della passata stagione. Il timoniere del Picchio invece, ancora una volta ha preferito sviare domande scomode con alcune dichiarazioni diramate solattraverso i canali ufficiali del club. Un pessimo segnale alla vigilia della gara più importante del campionato. "L’Ascoli ha giocatori molto esperti ed in certe situazioni anche bravi ad avere un certo tipo di letture – commenta Breda –. Bisognerà stare attenti anche a queste cose qua. Hanno un certo modo di stare in campo, oltre che ...

Carrera è entrato nel club degli allenatori subito vincenti alla guida dell’ Ascoli in B. Nella lunghissima e gloriosa storia del club non sono stati molti i tecnici capaci di approcciare subito con un successo. La prima gioia del 59enne è arrivata domenica scorsa contro il Lecco (4-1). Pochi i ... Continua a leggere>>

Ultima chiamata Ascoli. Oggi vale una stagione - Contro la Ternana serve solo vincere per sperare di mantenere la categoria. Squadra reduce dal ritiro di Roma. Tanti ex in campo, Dionisi in panchina.

Ternana-Ascoli, le probabili formazioni - E’ una sfida quasi da dentro o fuori. Scontro diretto per la salvezza, quello tra Ternana e Ascoli allo stadio Liberati. In un confronto molto sentito dai tifosi e nel quale, in campo, è vietato fare ...

carrera e il suo Ascoli: "Sappiamo bene cosa ci stiamo giocando" - L'ex bianconero oggi tecnico dell'Ascoli Massimo carrera ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Ternana di serie B. Queste le parole ...

