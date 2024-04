Hockey pista Bdl ha in mano il futuro degli altri In B la Minimotor per la final eight

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Il campionato di Serie A2 disugioca la quartultima giornata della stagione; poi non ci saranno play-off e play-out, per cui la sorte delle due reggiane sembra già definita nella permanenza in categoria. Diverso l’femminile che prevede lafour con la Rotellistica Sasco Scandianese e la Serie B che si definisce in questo week end. Il Roller Scandiano (punti 24) gioca stasera a Seregno (9) alle 21, contro una formazione che non è ancora salva. I rossoblù di Cupisti sono entrati in crisi di idee e risultati, una stagione strana che per diverso tempo ha visto Scandiano capolista. La BdlCorreggio ha inmezzo campionato… altrui. Ha 21 punti e domani alle 18 ospita al Dorando Pietri la squadra più in forma del campionato, l’Amatori Modena (27) ...