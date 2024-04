Ho ucciso il mio cane - lo odiavo | polemiche sulla possibile vice di Trum - Kristi No -m, per le rivelazioni in un libro

(Di sabato 27 aprile 2024) Hail suoe una capra “puzzolente”.Noem, la governatrice del South Dakota nella rosa delle candidate per lapresidenza di Donaldp, in unracconta di averil suoe anche una capretta. “Cricket era un pointer a pelo corto di circa 14 mesi”, scrive, spiegando che il, una femmina, aveva una “personalità aggressiva” e doveva essere addestrato per essere usato per la caccia al fagiano. Nelle pagine delNoem racconta il fallito addestramento e rivela che quella perpetrata contro il cucciolo dinon è l’unica uccisione che abbia commesso. Ilsi intitola No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move ...

La cagnolina Nina è stata investita e uccisa ad Alcamo , in provincia di Trapani: le telecamere di videosorveglianza inchiodano il responsabile. Nelle registrazioni si vede chiaramente una macchina bianca, sterzare dalla corsia che stava occupando per colpire l'animale e poi proseguire senza ... Continua a leggere>>

Gatto scuoiato vivo nell'Alessandrino, è il secondo in pochi mesi. L'Aidaa: «Potrebbe essere opera di un sadico» - Ennesimo episodio di violenza sugli animali, questa volta a Sale, in provincia di Alessandria. A farne le spese un gatto, scuoiato vivo e deceduto poco dopo. Trovato per strada, è ...

