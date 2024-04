Highlights Nadal-De Minaur 7-6 6-3 | Masters 1000 Madrid 2024 VIDEO

(Di sabato 27 aprile 2024) Ilcon glidel match tra Rafaele Alex De, valido per il secondo turno del torneodi. Il maiorchino, che non vuole ancora ammainare la sua bandiera nel torneo che ha vinto per cinque volte e che gioca per l’ultima volta in carriera, si prende la sua personale rivincita nei confronti dell’australiano, che lo aveva eliminato a Barcellona, e vince in due set col punteggio di 7-6(6) 6-3 dopo due ore e tre minuti di gioco. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. SportFace.

