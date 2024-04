Highlights e gol Psg-Le Havre 3-3 | Ligue 1 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 aprile 2024) Ilcon glie i gol di Psg-Le3-3, match valido per la trentunesima giornata di. Clamorosa debacle interna della capolista in casa al Parco dei Principi contro la terzultima, che impone il pareggio rischiando di vincerla. Niente sconfitta, ma festa per il titolo rimandata per Luis Enrique. I parigini vanno sotto per effetto dei gol di Operi, Ayew e Toure, di Barcola il momentaneo pareggio, poi il tentativo di rimonta con Hakimi e Ramos, ma non si va oltre il pari. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. SportFace.