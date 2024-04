(Di sabato 27 aprile 2024) «Ho subito attivato la nostra Ambasciata ine parlato con i vertici dell’azienda italiana. Ilitaliano è al fianco dellea tutelarle in tutti i mercati internazionali». Lo ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antoniodopo che il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto per il trasferimento temporaneo delle sussidiarie russe dialla russaDomestic Systems, la società del gruppo stataleproduttrice di elettrodomestici

In rete torna a girare un Servizio del Tg2 come oggetto l' Ucraina , che ha avuto luogo nel 2016 . Un completo cambio di narrazione ha avuto luogo in questi anni, da quando all'epoca si dava contro al governo filo-occidentale che si era insediato dopo la cacciata di Janukovich in seguito agli eventi ... Continua a leggere>>

Il ministro degli Esteri: attivata la nostra Ambasciata in Russia e parlato con i vertici dell’azienda italiana. Il giornalista dell’edizione russa di Forbes Serghei Mingazov arrestato in Russia per “diffusione di false notizie sulle forze armate” Continua a leggere>>

A Chasiv Yar, assediata dall’esercito russo - La cittadina ucraina nella regione di Donetsk è considerata fondamentale per l'avanzata della russia, che sta aumentando gli sforzi per conquistarla, come spiegano i soldati ucraini che ci stanno comb ...

Continua a leggere>>

Putin nazionalizza le imprese straniere. Dopo Bosch anche l'italiana Ariston - Anche le aziende italiane finiscono nel mirino di Vladimir Putin. La filiale russa di Ariston, oltre a quella della tedesca Bosch, è stata trasferita in gestione gestione temporanea di JSC Gazprom Hou ...

Continua a leggere>>

Guerra, ultime notizie - Gestioni Ariston e Bosch in russia trasferite a Gazprom. Tajani: governo pronto a tutelare le imprese - «Ho subito attivato la nostra Ambasciata in russia e parlato con i vertici dell’azienda italiana. Il governo italiano è al fianco delle imprese, pronto a tutelarle in tutti i mercati internazionali».

Continua a leggere>>