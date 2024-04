Guerra al ‘deep state’ - se vince Trump promette di smantellare il governo federale

Zelensky e Biden hanno concordato ieri sera in una telefonata la fornitura di missili balistici a corto raggio Atacms da parte degli Usa all’Ucraina . Oggi al Senato americano il piano di aiuti per Kiev. Il presidente Duda afferma che la Polonia è “pronta” ad accogliere armi nucleari sul suo ... Continua a leggere>>

C’è davvero il rischio di una “guerra mondiale” come conseguenza dei conflitti in Ucraina e in Medio Oriente? Secondo Donald Trump il rischio c’è. Ne ha parlato in una conferenza stampa a Mar-a-Lago in cui ha ribadito “l’incompetenza” di Joe Biden, “un presidente che non riesce a mettere insieme ...

