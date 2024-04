Donald Trump plaude al mancato accordo in Congresso sull'immigrazione e promette un maxi piano di espulsioni di migranti illegali al suo ritorno alla Casa Bianca. "Questa settimana abbiamo ottenuto un'importante vittoria facendo saltare il disastroso piano di Joe Biden per il confine" con il ... Continua a leggere>>

L'ex presidente, spiega la Cnn, ha in programma di annullare protezioni dei dipendenti federali, che sono in vigore da oltre 140 anni "Demoliremo il deep state". E' questo lo slogan-minaccia con cui Donald Trump , se sarà rieletto alla Casa Bianca, promette di smantellare intere porzioni del ... Continua a leggere>>

Guerra al 'deep state', se vince trump promette di smantellare il governo federale - L'ex presidente, spiega la Cnn, ha in programma di annullare protezioni dei dipendenti federali, che sono in vigore da oltre 140 anni ...

Continua a leggere>>

Cannes, quando Donald trump era The Apprentice - Se si considera il carattere spesso visionario ed eccentrico degli ultimi film di Ali Abbasi, come Border e Holy Spider, molti si sono chiesti cosa si sarà mai inventato il regista e sceneggiatore ira ...

Continua a leggere>>

Le elezioni Usa saranno un bivio tra guerra e pace - Visioni opposte Nella campagna elettorale per Usa 2024 le guerre in Ucraina e in Medio Oriente sono due handicap per Biden, che non riesce a farle finire, e dei bonus per trump, che promette di farle ...

Continua a leggere>>