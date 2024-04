Ground Zero di Wim Wenders torna in esposizione a villa Panza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) "" di Wimin: fino al 12 maggio nella-museo sul colle di Biumo a Varese si potrà osservare l’opera fotografica in cinque atti del regista e fotografo tedesco. Un ponte tra due continenti, come lo stessodefinì la dimora varesina. "Consideroun luogo che rappresenta il cuore della cultura europea e al tempo stesso, l’unione tra l’Europa e l’America nella sua piena espressione". È lo spazio spoglio e raccolto della Scuderia piccola diad ospitare "New York, November 8, 2001", trasformando l’ambiente quasi in una cappella che induce al silenzio e alla riflessione al cospetto delle cinque gigantesche ...