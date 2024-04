Grazie presidente Le parole di Tavarnesi | | Il 25 aprile con Mattarella giornata straordinaria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 aprile 2024) "Unadi festa, questo è stato il 25a Civitella in Val di Chiana. Una festa della Liberazioneper il nostro territorio, che si appresta a celebrare l’80esimo anniversario dell’eccidio nazifascista del 29 giugno 1944". Inizia così l’intervento di Andrea, sindaco di Civitella in Val di Chiana, con il quale ringrazia in primis ildella Repubblica, Sergio"che in visita ufficiale ci ha onorato della sua presenza". Una visita per la quale il sindaco si era attivato da tempo, in prima persona, non solo nel porgere l’invito al Quirinale ma anche nel preparare,al lavoro anche di realtà come l’associazione Civitella Ricorda e non solo, un plico contenente la storia di Civitella, e cosa ha significato quel ...