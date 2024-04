GPS docenti 2024 2026 - 150 preferenze | differenza fra scelta sintetica e puntuale Cosa conviene?

C'è grande attesa per quanto riguarda l'ordinanza ministeriale che disciplinerà l'aggiornamento delle GPS docenti 2024 / 2026 , le cui operazioni potrebbero partire intorno alla metà di aprile. L'articolo Supplenze GPS docenti 2024 / 2026 , come avverranno le convocazioni. Dalla domanda delle 150 ... Continua a leggere>>

Grande attesa per il via all'aggiornamento delle GPS docenti 2024/2026, che potrebbe arrivare intorno alla metà di aprile, subito dopo la pubblicazione dell'ordinanza ministeriale. L'articolo GPS docenti 2024/2026, le 20 scuole e le 150 preferenze devono essere indicate per classe di concorso? ...

Continua a leggere>>