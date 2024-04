(Di sabato 27 aprile 2024) Nuovo colpo di scena al Palazzo didi. Ildiha sospeso in via cautelare "l'esecuzione e l'efficacia" delladel Tar del Lazio che annullava la nomina di Ettorea capo della procurapresso la corte d'appello diL'articolo proviene daPost.

L'articolo pubblicato su Il Foglio "ha arrecato grave lesione al prestigio della Procura di Firenze presentata come una "trottola impazzita della Giustizia italiana". Per questo il Procura tore capo del capoluogo toscano Filippo Spiezia ha chiesto al Csm di aprire una pratica a tutela del proprio ... Continua a leggere>>

giustizia, firenze: Squillace Greco resta procuratore generale. Consiglio di Stato sospende sentenza del Tar - Nuovo colpo di scena al Palazzo di giustizia di firenze. Il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare "l'esecuzione e l'efficacia" della sentenza del Tar del Lazio che annullava la nomina di Etto ...

Continua a leggere>>

Milano, il carcere Beccaria prova a voltare pagina: in arrivo un nuovo comandante - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano, il carcere Beccaria prova a voltare pagina: in arrivo un nuovo comandante ...

Continua a leggere>>

Sollicciano: nel carcere 38 aggressioni ai sanitari in un anno - Nei giorni scorsi si sono recati in visita al carcere di Sollicciano il parlamentare fiorentino Federico Gianassi, capogruppo del Pd in commissione giustizia ... non solo di Sollicciano a firenze, ma ...

Continua a leggere>>