Giuseppe Garibaldi incontrerà una ex gieffina poi annuncia | Vi daremo una bellissima notizia

(Di sabato 27 aprile 2024)risponde alle domande dei fan sui social: l’ex gieffino torna e svela qualche retroscena La dolcezza e la simpatica dial Grande Fratello hanno conquistato tutti. Il giovane collaboratore scolastico entrò nella Casa più spiata d’Italia in qualità di concorrente dove è riuscito ad arrivare quasi fino alla finalissima.intanto dopo il reality show sta lavorando su nuovi progetti e chissà se tornerà anche in televisione. Leggi anche –> Isola dei famosi, esplodono i malumori in Honduras: Marina Suma in difficoltà L’ex gieffino risponde ai fanda Piacenza tra le sue stories Instagram dichiara: “Faccio questo video per dire che vado oltre le critiche, gli insulti, le minacce, nella vita bisogna essere intelligenti, non bisogna mai ...

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi dopo il loro burrascoso rapporto nato al Grande Fratello hanno deciso di mantenerlo anche fuori, seppur in maniera diversa. Infatti, i due hanno pubblicato una foto che li ritrae insieme , mandando in visibilio i fan circa un possibile ritorno di fiamma. Ma un ... Continua a leggere>>

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi a Roma insieme . Questo lo scatto pubblicato sui social dall'attrice, che ha mandato in visibilio i fan della coppia nata al Grande Fratello, che sperano fortemente in un ritorno di fiamma.Continua a leggere Continua a leggere>>

giuseppe Conte in Puglia, tour elettorale dal 3 al 5 maggio - BARI - Dal 3 al 5 maggio il presidente del Movimento 5 stelle, giuseppe Conte, sarà in Puglia per una serie di eventi e incontri sul territorio in vista delle elezioni amministrative ed Europee. Primo ...

Continua a leggere>>

Conte accende la campagna elettorale M5S: primo tour in provincia di Foggia il 5 maggio - Nell’ultima giornata del suo tour elettorale, arriverà in provincia di Foggia. Domenica 5 maggio, alle 18.30, sarà a San Severo, in corso garibaldi 76, per un incontro pubblico sull’Autonomia ...

Continua a leggere>>

Popolare Sondrio, assemblea per il rinnovo del cda in corso - L'assemblea della Popolare di Sondrio è in corso, a porte chiuse approfittando della proroga al decreto Covid. (ANSA) ...

Continua a leggere>>