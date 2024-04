Giro di Romandia 2024 - tappa di oggi 28 aprile | orar - altimetr -a, -tv, favoriti Arrivo in salita decisivo per la classifica

(Di sabato 27 aprile 2024) Quartaper ildi, la Saillon-Leysin risulterà sicuramente decisiva ai fini dellagenerale visto il suoinche andrà a delineare la graduatoria. Andiamo a scoprire questa frazione nel dettaglio con percorso,ia,e programma. PERCORSO QUARTADI151,7 chilometri da percorrere con cinque GPM in programma. Dopo una quarantina di chilometri pianeggianti la primadi giornata, Ovronnaz (molto dura, con 9.1 km al 9.5%). Discesa e si approccia una serie di ascese: prima La Rasse (2.1 km al 8.5%), poi in rapida successione Les Rives (9.6 km al 5.4%) e Les Giettes ...

La classifica generale del Giro di Romandia 2024 aggiornata tappa dopo tappa : scopriremo insieme in modo sempre aggiornato quale sia il corridore leader della graduatoria generale , a cominciare dal cronoprologo di Payerne e passando poi per tutte le altre tappe della prestigiosa corsa svizzera di ...

giro di romandia 2024, tappa di oggi (28 aprile): orari, altimetria, tv, favoriti. Arrivo in salita decisivo per la classifica

McNulty il più veloce nella crono al romandia. Comanda Ayuso - McNulty vince la crono al giro di romandia, Ayuso nuovo leader. Del Toro trionfa alla Vuelta delle Asturie. Prossima tappa Sailion-Leysin.

LIVE giro di romandia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: frazione impegnativa, Ayuso difende la maglia gialla - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della quarta e penultima tappa del giro di romandia

