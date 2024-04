Giorgia | l’usignolo di Roma celebra i trent’anni del suo primo album

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 aprile 2024) A parte il fatto che 30 anni sono volati con la velocità di un battito di ciglia, e che l’unica cosa invariata nella foto sono le scarpe che vanno ancora di moda, vorrei dire a chi ha 20 anni che: a) è vero che le sopracciglia tolte a un certo punto non ricrescono più e b) è vero che con l’età il naso aumenta di volume, e poi, a parte il fatto che non abbiamo neanche trovato le pellicole originali di questa copertina tanti sono gli anni che sono passati e che non c’era photoshop altrimenti non avremmo lasciato lo scotch sotto le scarpe, il capello ribelle, o la piega sul viso che poi a saperlo quante ne sarebbero arrivate di pieghe! ma @sonymusicitaly ha pensato di ristampare il miodisco e per questo ringrazio il presidente @andrearosi00 e di farlo soprattutto in vinile chefa era un supporto considerato ormai superato, e questo fa ...