Ginnastica artistica - Tommaso Brugnami domina gli Europei! Due ori e un argento | Piumino regala orizzonti tricolore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024)ha giganteggiato in maniera perentoria nelle Finali di Specialità riservate agli juniores (under 18) nell’ambito degli2024 di. L’azzurro ha estasiato il pubblico del PalaFiera di Rimini e hato una serie di prestazioni encomiabili, a dimostrazione di un talento decisamente cristallino con cui potrà fare sognare il Bel Paese nel prossimo futuro. Il classe 2006 ha infatti trionfato stupendamente al corpo libero, offrendo un esercizio di rilevante spessore tecnico e agonistico: 13.866 (5.2 il D Score) per sbaragliare la concorrenza dei francesi Anthony Mansard (13.500) e Alan Moullec (13.333), mentre Manuel Berettera ha chiuso in quinta posizione (13.166, 5.0) dopo che nel turno preliminare era riuscito a concludere in seconda piazza ...