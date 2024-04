Giappone - troppi turisti maleducati | il monte Fuji sarà ‘coperto’ da una barriera

(Di sabato 27 aprile 2024) Tokyo, 27 aprile 2024 – Il– la montagna sacra e più alta del, con i suoi 3.776 metri, e un vulcano conosciutissimo – è stato troppo ‘maltrattato’ dai. Così le autorità corrono ai ripari e difendono il gigante con una. Una ‘decisione sofferta’, spiega l’amministrazione di-Kawaguchiko, città di 26mila abitanti che ha la fortuna di avere quello sfondo. La pace dei residenti è finita nell’autunno di due anni fa, quando un influencer straniero ha postato una foto della montagna sacra del, patrimonio mondiale dell’Unesco alle spalle del mini-market Lawson. Da allora centinaia di visitatori hanno continuato a radunarsi ogni giorno sul ciglio della strada per scattare le foto, noncuranti delle auto di passaggio, con il ...

La crescita vertiginosa di persone che scelgono il paese per i loro viaggi sta creando problemi enormi a diverse città. Le amministrazioni cercano di tamponare con sanzioni e divieti, che però spesso sono inutili. Leggi Continua a leggere>>

