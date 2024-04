Ghiliciga Irresistibile solletico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) Magni Con mia grande letizia, qualche giorno fa, ho rivisto il Cesarino, mio compagno di scuola alle elementari dalle suore. Erano decenni che non ci incontravamo più e quindi è stata una valanga dirompente di: "Te se regordat de quand….?". Ed è stato così che lui ha ritirato qua, tra l’altro sorridendo gioiosamente e sentendosi quasi un eroe, di quando eravamo in quinta e le suore lo sospesero per dieci giorni. Cosa aveva combinato di tanto grave Cesarino, ragazzo assai vivace e sempre pronto agli scherzi? Aveva infilato le dita sotto le ascelle di una compagna che era seduta nel banco davanti al suo. Questa è balzata in piedi, un po’ urlando e un po’ ridendo: tutta la classe si spaventò, tranne lui l’Enrico. Figuriamoci la suora sulla cattedra la quale chiese subito alla ragazza cosa era successo. Quella ha urlato: "El ma fa giglicia, el ma". In quei ...