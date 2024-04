Geppi Cucciari sbeffeggia Bruno Vespa | la parodia di Porta a Porta è virale

In uno studio che per qualche minuto somigliava molto a quello di Porta a Porta, Geppi Cucciari , nel suo Splendida Cornice, ha risposto a Bruno Vespa e alla sua scelta di dialogare sull'aborto insieme a sei ospiti uomini. E così la comica ha deciso di commentare l' impotenza maschile con sei... Continua a leggere>>

Ha fatto molto discutere la puntata di Porta A Porta di Bruno Vespa in cui sono stati chiamati sette uomini a parlare di aborto, per questo motivo Geppi Cucciari ha deciso di rispondere a tono realizzando uno splendido siparietto super-serio nel suo show di Rai3, Splendida Cornice. In un tavolo ...

Continua a leggere>>