Generosi e altruisti - chi sono i 29 nuovi Alfieri della Repubblica nominati da Mattarella

(Di sabato 27 aprile 2024) AGI - I più giovani hanno solo 9 anni e hanno salvato la vita ai loro genitori; il più 'anziano' compirà vent'anni a luglio ed è stato premiato per aver portato sollievo con la sua musica a chi ha dovuto abbandonare la propria abitazione a seguito dell'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna.alcuni dei 29dal Capo dello Stato, Sergio, per la lorota' e il loro altruismo. Tra loro anche il sedicenne che con una telefonata ha sventato un femminicidio, la giovane volontaria di Torino che dopo aver superato una grave patologia infonde coraggio agli ammalati, un astronomo di 17 anni che ha scoperto una nuova stella. Un riconoscimento e' andato anche ai bambini di una quinta elementare di ...

Alfieri della Repubblica 2024, chi sono i 29 giovanissimi eroi premiati da Mattarella: le motivazioni - Sono tutti nati dal 2000 in poi, ben 8 sono nati in Emilia Romagna e di questi cinque si sono distinti per altruismo e generosità in occasione dell’Alluvione del 2023 ...

Continua a leggere>>

Inaugurata la riserva forestale Monte Generoso-Cascina d’Armirone - Patrick Luraschi, capo ufficio del VI circondario forestale, ha illustrato «le visioni e i principi della creazione di riserve forestali precisando che In questo ambito il piano forestale cantonale ha ...

Continua a leggere>>

Chi sono i 29 giovanissimi Alfieri della Repubblica scelti da Mattarella: le loro storie - Leggi su Sky TG24 l'articolo Chi sono i 29 giovanissimi Alfieri della Repubblica scelti da Mattarella: le loro storie ...

Continua a leggere>>