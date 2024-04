Gasperini Stimo Nicola - con l' Empoli gara importante e difficile

(Di sabato 27 aprile 2024) "Abbiamo bisogno di vincere questaper staccare quelli dietro", dice il tecnico dell'Atalanta BERGAMO - Una sfida fondamentale per la corsa Champions League, con il temuto effetto testacoda da evitare. L'Atalanta sfiderà domani l', una "" come ribadito da Gian Piero Gasperin

"Mi aspetto una gara equilibrata, sono due squadre che si conoscono bene, hanno delle caratteristiche ben precise. Noi siamo in un buon momento, dovremo stare attenti perché la Fiorentina è una squadra di valore, dobbiamo avere la concentrazione giusta, sarà una semifinale di Coppa ".

Gian Piero Gasperini , tecnico dell' Atalanta , ha parlato della sfida della 32esima giornata di Serie A contro il Verona L'allenatore dell' Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky per analizzare la gara contro il Verona di Baroni. LIVERPOOL – «Stasera con la stessa ...

L'allenatore in seconda dell'Atalanta, Tullio Gritti , ai microfoni ufficiali del club nerazzurro, ha presentato la sfida di domani in Coppa Italia contro la Fiorentina: "Quella con la Fiorentina sarà l'ennesima partita importante del nostro campionato, a differenza delle altre è decisiva, una ...

Atalanta Empoli, Touré titolare gasperini è tentato - Empoli: le parole di Nicola "Il concetto difensivo per noi è di squadra, non alleniamo solo la difesa perché l'aspetto difensivo comincia dalla prima linea di pressione che è quella degli attaccanti.

gasperini attacca Di Bello: "Ora è arbitro in B, giustizia è fatta" - Senza peli sulla lingua. Gian Piero gasperini ha attaccato l'arbitro Di Bello alla vigilia di Atalanta-Empoli, valida per la trentaquattresima giornata Serie A : "Mi è dispiaciuto dover andare in trib ...

Basket, UnaHotels Reggio Emilia-Gevi Napoli, Milicic: "E' l'ultimo treno per i playoff" - Penultimo impegno della regular season per la Generazione Vincente Napoli Basket che affronta domani, in trasferta nella quattordicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A, la Un ...

