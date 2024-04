Gasparri FI | Rubano è una risorsa per il partito

(Di sabato 27 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIntervenuto a margine della conferenza stampa, il senatore forzista Maurizio, in visita nel Sannio, ha sottolineato il lavoro sul territorio dell’onorevole Francesco Mariaè unaper il– così il senatore– un parlamentare dinamico, sempre attento alle problematiche del territorio. “Abbiamo una vera considerazione per l’impegno dei giovani nel– continua – Francesco è un esempio per tanti che vogliono crescere. Sia Antonio Tajani che Fulvio Martusciello riservano grande attenzione per la provincia di Benevento così come dichiarato nel corso dell’intervento telefonico dal nostro segretario nazionale di Forza Italia” L'articolo proviene da Anteprima24.it.

