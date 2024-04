Furbetto fa i quiz della patente con il bluetooth e un suggeritore Perquisito dalla polizia e denunciato

(Di sabato 27 aprile 2024) Isono il peggior incubo al pari dei temutissimi esami di maturità per moltissimi neo maggiorenni e non solo. Un caso singolare è accaduto a Milano con protagonista un uomo di 49 anni di origine egiziana, ma residente in provincia di Milano, in regola con il permesso di soggiorno. L’uomo, il cui nome non è stato reso noto per questioni di privacy, si è recato regolarmente alla Motorizzazione Civile per sostenere ie tentare di superare l’esame di teoria. Le buone intenzioni, sulla carta, c’erano tutte. O quasi. Una volta preso posto e avuto davanti le schede per i, qualcosa è andato storto. Un esaminatore si è insospettito per i suoi atteggiamenti equivoci e irrequieti reiterati. Così – di nascosto – è stato chiamato il 112. Dopo qualche minuto sul posto è giunta una ...

