Frankly Speaking - trailer della nuova serie sudcoreana in arrivo su Netflix

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di sabato 27 aprile 2024) UnaTVè insu. Dal primo maggio sarà infatti disponibile nel catalogopiattaforma di streaming, commedia drammatica scritta da Choi Kyung-sun. Laè prodotta da, JTBC, KeyEast e SLL. Un annunciatore molto rispettato perde improvvisamente la capacità di autocensurarsi in diretta, attirando l’attenzione di un autore televisivo che lo invita al suo spettacolo di varietà. Sinossi ufficialeGli interpreti principalistoria sono: Go Kyung-pyo nel ruolo di Song Ki-baek, un annunciatore di 33 anni che ha vissuto una vita da single nella creazione di immagini. Kang Han-na nel ruolo di On Woo- ...