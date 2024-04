Francesco domani a Venezia | è il primo Papa a visitare la Biennale nel padiglione del carcere femminile della Giudecca

esce l’album PASTICHE di DE Gregori Zalone, l’atteso progetto composto da quindici brani in cui la voce di Francesco De Gregori è accompagnata al pianoforte da Checco Zalone che, per la prima volta, sveste i panni di attore per indossare quelli di musicista puro. Francesco De Gregori e Checco ...

Continua a leggere>>