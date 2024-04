Formazioni ufficiali PSG-Le Havre - Ligue 1 2023 2024

(Di sabato 27 aprile 2024) Ledi PSG-Lematch valevole per la trentunesima giornata di. La squadra di Luis Enrique è andata non troppo lontano dall’aggiudicarsi ufficialmente il titolo del campionato francese nel recupero vinto contro il Lorient, ma il successo anche del Monaco ha rinviato la festa. Oggi, però, può essere il giorno giusto. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LEPSG: Navas – Hakimi, Marquinhos, Danilo, Beraldo – Zaïre-Emery, Vitinha, Asensio – Dembélé, Kolo Muani, Barcola. LE: Desmas; Lloris, Nego, Salmier, Operi, Sangante, Targhalline, Toure, Sabbi, Casimir, Ayew. SportFace.

Formazioni ufficiali Lazio-Verona , le scelte dei due tecnici per il match di Serie A in programma alle ore 20:45 Comunicate le Formazioni ufficiali di Lazio-Verona , match di Serie A in programma alle 20:45. LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Casale; Isaksen, Guendouzi, Kamada, Marusic; ... Continua a leggere>>

Il quinto posto che vale la Champions League ha dato energia a squadre che come la Lazio sembravano tagliate fuori dalla competizione più prestigiosa. I biancocelesti in piena turbolenza di spogliatoio hanno battuto 1-0 il Genoa a Marassi proprio grazie a Luis Alberto, uno degli uomini che hanno ... Continua a leggere>>

Le Formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Athletic Bilbao match valevole per la trentatreesima giornata di Liga 2023 / 2024 . Decisamente non un buon momento per la compagine di Diego Simeone, che dopo l’eliminazione dalla Champions ha subito il contraccolpo e ora fatica anche in campionato. Il ... Continua a leggere>>

Le Formazioni ufficiali di Aston Villa-Chelsea match valevole per la trentacinquesima giornata di Premier League 2023 / 2024 . L’ Aston Villa vuola l’Europa, anzi la Champions League . La squadra di Emery è quarta in classifica e vuole mettere al sicuro la qualificazione. Di fronte, un Chelsea che al ... Continua a leggere>>

L’ Aston Villa è quarto in classifica con sei punti di vantaggio sul Tottenham che ha sì due partite da recuperare ma inserite in un calendario difficilissimo. Grandi chance dunque per gli uomini di Unai Emery che comunque non possono certo fare calcoli nemmeno in vista della semifinale di andata ... Continua a leggere>>

Serie A - Le formazioni ufficiali di Lazio e Verona - Alle 20.45 chiude il programma di sabato della Serie A il match tra Lazio e Verona. Di seguito le formazioni ufficiali comunicate dai rispettivi allenatori.

Continua a leggere>>

LIVE – Avellino-Crotone, dalle 18:30 gli aggiornamenti. A breve le formazioni ufficiali - AVELLINO. Oggi pomeriggio alle ore 18:30 in campo allo stadio “Partenio Lombardi” la Serie C girone C 2023/24, l’Avellino sfida il Crotone per la trentottesima giornata della competizione. Irpini ...

Continua a leggere>>

Lazio-Verona in diretta risultato live della partita di Serie A - La cronaca in diretta di Lazio-Verona in programma oggi alle ore 20:45 in TV su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ...

Continua a leggere>>