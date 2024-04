(Di sabato 27 aprile 2024) "Rivolgo al Presidente del Senato, Ignazio La, le espressioni della più sentita solidarietà per lapubblicata su Facebook che lo ritrae ain giù. Esprimo ferma condanna per questa iniziativa". Lo dichiara il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo

"Non ci sono più i fascisti di una volta. Solo pecore". Sotto il post tanti commenti tra plausi e insulti bufera social sul post dell'attore e regista Michele Riondino che il 25 aprile per celebrare la Festa della Liberazione ha post ato su Facebook, capovolgendola e dunque con i protagonisti a testa in giù, una vecchia foto che ritrae l'attuale presidente del Senato, Ignazio La Russa

Riondino, La russa e il fascismo: il "post" delle polemiche - La russa a testa in giù con Mussolini, la foto shock pubblicata da Michele Riondino: "Non ci sono più i fascisti di una volta. Solo pecore"

Fontana, 'foto La russa a testa in giù lesiva delle Istituzioni' - ROMA, 27 APR - "Rivolgo al Presidente del Senato, Ignazio La russa, le espressioni della più sentita solidarietà per la foto pubblicata su Facebook che lo ritrae a testa in giù. Esprimo ferma condanna

Ignazio La russa a testa in giù, post shock dell'attore Michele Riondino - Da Gasparri a Schifani fino a Fontana: i commenti solidali con il presidente del Senato L'attore e regista tarantino Michele Riondino ha pubblicato su Facebook una vecchia foto a testa in giù del presidente del Senato

