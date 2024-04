Fondazione comunitaria - 33 progetti da finanziare Un successo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) Bandi Territoriali 2024 delladi Lodi, arrivano 33 richieste da tutti i cinque settori di riferimento per oltre 320mila euro di contributi. "Sarà necessaria anche l’apertura di una nuova finestra a settembre, quindi potranno essere presentati nuovi". Il bilancio è stato stilato dallastessa, soddisfatta per la risposta ottenuta. Entro il 18 maggio sarà pubblicato l’elenco deiapprovati. A quel punto gli enti che li hanno presentati dovranno procedere alla raccolta di fondi per sostenere una parte delle spese, secondo il meccanismo tipico diche vuole in questo modo coinvolgere il territorio e verificare l’interesse fattivo per le iniziative. Entro l’8 luglio dovranno essere concluse le ...