Firenze - da Boccherini a Mozart | doppio concerto dell’Orchestra Toscana Classica

(Di sabato 27 aprile 2024), 27 aprile 2024 - Daa Bach, a. Pagine musicali del periodo barocco e del Classicismo per i concertiin programma domenica 28 e lunedì 29 aprile all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, a. Solisti Martino Tazzari al violoncello e Marco Bonechi al pianoforte, a cui è affidata anche la direzione. Le serate, con inizio alle ore 21, si apriranno con una prima assoluta, il “Notturno concertante per pianoforte, violoncello e archi” dello stesso Bonechi. Il violoncello di Martino Tazzari in primo piano del “n. 7 in sol maggiore per violoncello e orchestra, G 480” che Luigicompose nel primo soggiorno madrileno, alla corte di Carlo III. Al barocco italiano si ...