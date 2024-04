Festa della Liberazione choc | rapinatori a volto coperto rubano l' incasso - aggrediti due volontari

Malviventi in azione a Taranto e Martina Franca nel giorno di festa della Liberazione . Nel capoluogo Ionico qualcuno, disegnando un simbolo nazista, ha deturpato in pieno centro un monumento che richiama proprio ai valori della Resistenza. Si tratta della stele dedicata al capitano Pietro, ... Continua a leggere>>

Bimbi all'asilo sfilano in tuta mimetica per il 25 aprile. Scoppia il caso e il video viene rimosso - L'episodio a Campo San Martino, nel Padovano. Il filmato postato dalla scuola per celebrare l'anniversario della liberazione. I genitori: «Non c'era un ...

Continua a leggere>>

Aggressione alla Brigata ebraica. Arrestato un ventunenne egiziano. Il gip: divieto di dimora a Milano - Per l'egiziano, irregolare, pure il nulla osta all'espulsione. Altri 8 denunciati per istigazione all'odio razziale. Quartapelle (Pd): "Noi soli per minuti prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, c ...

Continua a leggere>>

Il Nazi della porta accanto: un rassegna di personaggi dopo la festa della liberazione - E anche questo faticosissimo 25 aprile è passato dopo il Salone del Mobile e la Biennale di Venezia, eventi che però non sono così "divisivi" e defatiganti. Cosa abbiamo portato a casa Alcune prese d ...

Continua a leggere>>