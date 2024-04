(Di sabato 27 aprile 2024) Gli ultimi post dei vari profili su Instagram ritraggono Chiara, regina degliinternazionali, in giro per l'Italia anche se sembra che in questi giorni sia a Montecarlo. Paolo...

Chiara Ferragni torna sulla pagine di cronaca, questa volta non c'entra il suo (quasi ex matrimonio), ma la sua società, i suoi affari che ultimamente scarseggiano. Da qui l'avvio della ricerca di soci e di fondi che possano dare una boccata d'ossigeno alle casse della sua Fenice srl, l'azienda ... Continua a leggere>>

Chiara Ferragni torna sulla pagine di cronaca, questa volta non c'entra il suo (quasi ex matrimonio), ma la sua società, i suoi affari che ultimamente scarseggiano. Da qui l'avvio della ricerca di soci e di fondi che possano dare una boccata d'ossigeno alle casse della sua Fenice srl, l'azienda ... Continua a leggere>>

ferragni, buco nei conti: rischio libri in tribunale. Per non fallire l'influencer ha bisogno di nuovi capitali - Gli ultimi post dei vari profili su Instagram ritraggono Chiara ferragni, regina degli influencer internazionali, in giro per l'Italia anche se sembra che in questi giorni sia a Montecarlo.

Continua a leggere>>

La crisi del brand ferragni: alla ricerca di nuovi soci e strategie innovative - Chiara ferragni, influencer di fama internazionale e imprenditrice digitale, sta affrontando un periodo di crisi. La sua società, Fenice srl, ha subito un calo del 40% dei ricavi, spingendo ferragni a ...

Continua a leggere>>

ferragni, buco nei conti: rischio crac. Per non fallire l'influencer ha bisogno di nuovi capitali - Gli ultimi post dei vari profili su Instagram ritraggono Chiara ferragni, regina degli influencer internazionali, in giro per l'Italia anche se sembra che in questi giorni sia a Montecarlo.

Continua a leggere>>