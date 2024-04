Ferragni - buco nei conti | rischio libri in tribunale Per non fallire l' influencer ha bisogno di nuovi capitali

(Di sabato 27 aprile 2024) Gli ultimi post dei vari profili su Instagram ritraggono Chiara, regina degliinternazionali, in giro per l'Italia anche se sembra che in questi giorni sia a Montecarlo. Paolo...

Chiara Ferragni torna sulla pagine di cronaca, questa volta non c'entra il suo (quasi ex matrimonio), ma la sua società, i suoi affari che ultimamente scarseggiano. Da qui l'avvio della ricerca di soci e di fondi che possano dare una boccata d'ossigeno alle casse della sua Fenice srl, l'azienda ... Continua a leggere>>

Gli ultimi post dei vari profili su Instagram ritraggono Chiara Ferragni , regina degli influencer internazionali, in giro per l'Italia anche se sembra che in questi giorni sia a Montecarlo. Paolo... Continua a leggere>>

Segnali di riavvicinamento via social per gli ex Ferragnez o pura causalità - I fan di Fedez e Chiara ferragni ne sono certi: l'ex coppia si sarebbe mandata una segnale su Instagram usando la piccola Paloma. Ecco cosa è successo.

Continua a leggere>>

Leone e Vittoria al concerto dei Me contro te con Chiara ferragni. E Paloma fa sognare i fan - Per i bimbi Ferragnez è arrivata l'ora del primo concerto: Chiara ieri sera li ha portati allo show dei Me contro te a Milano ...

Continua a leggere>>

Lo scandalo delle donazioni ha gravi conseguenze per gli influencer - Chiara ferragni ha fatto scandalo.Foto: AP/Antonio CalaniMezzi socialiL'influencer italiana Chiara ferragni è attualmente seguita da 29,5 milioni di ...

Continua a leggere>>