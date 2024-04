Fedez soffre la mancanza di Paloma e Chiara Ferragni gli manda un segnale di affetto Si riaccendono le speranze

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) I fan degli ormai ex Ferragnez hanno tirato un sospiro di sollievo. Nonostante sembra che abbiano smesso di seguirsi sui social è successo qualcosa di inaspettato tra. Il rapper ha postato una foto affettuosa con il golden retrivermentre lei lo lecca festosamente, e una scritta eloquente: “Miss You” con un cuore spezzato e una faccina che piange. Cosìnelle stories di Instagram ha sorpreso i fan, postando un’immagine nostalgica della vita quotidiana quando era ancora in casa con la sua famiglia e con la moglie. Poi è accaduto un episodio un po’ strano che ha riacceso ledei fan dell’ex coppia. Poco dopo la story diha postato un video in cui, ...