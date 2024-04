Fedez in Versilia Il rapper balla con gli amici al Twiga Beach Club

(Di sabato 27 aprile 2024), 27 aprile 2024 – Serata inper, al secolo Federico Lucia, avvistato ieri sera, venerdì 26 aprile, aldi Forte dei Marmi. Una serata trascorsa in compagnia degli, tra un ballo e l’altro.ha assistito all’esibizione di Alessandro Ristori & The Portofinos, poi ha affiancato la deejay in consolle. Sia lui che il locale hanno poi pubblicato nelle loro stories di Instagram qualche momento della serata.

