Federico Lauri a Verissimo | il racconto dell’aggressione | Video Mediaset

(Di sabato 27 aprile 2024)ha raccontato tutti i dettaglisubita. Stava chiedendo informazioni al capotreno sul ritardo quando un signore continuava a filmarlo. Alla richiesta di smettere sono nati i primi battibecchi. Da qui si è scatenato tutto. Ora dovrà fare altri controlli medici per vedere se vi sono state conseguenze.ha poi parlato anche dei suoi problemi in famiglia. E’ in attesa del verdetto del giudici per l’affidamento della figlia e spera di poterla vedere di più di come la vede ora.

Federico Fashion Style, chi è - È sabato e come ogni weekend è tempo di verissimo. Da Francesca Chillemi a Can Yaman, passando per Oriana Sabatini e Barbara Foria, saranno moltissimi gli ospiti presenti nel salotto ...

Federico Fashion Style e il coming out/ Federico lauri:”alla mia ex moglie Letizia Porcu ho detto…” - Federico lauri, conosciuto come Federico Fashion Style, oggi è felice e sereno dopo aver fatto il suo suo coming out: "mi fa stare bene" ...

verissimo, le anticipazioni di sabato 27 aprile: gli ospiti - Come ogni fine settimana torna il doppio appuntamento di verissimo. Silvia Toffanin andrà in onda questo sabato 27 aprile.

