Federico Fashion Style - perché è stato aggredito e picchiato | cosa è successo

(Di sabato 27 aprile 2024)ha raccontato quasi in lacrime, dalla sala di un ospedale,. L’hairstylist ha deciso infatti di non passar sopra a quanto, e denunciare l’aggressione anche sui social. La giornata, stando alle sue storie, sembrava scorrere normalmente:eraimpegnato nel cambio look della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso: Jasmine Carrisi, Il noto coiffeur racconta di essere uscito dal salottino del treno ad alta velocità che aveva prenotato per chiedere informazioni al personale visto che il convoglio, per un problema sulle linee, era fermo da diverse decine di minuti. “E’ nel momento in cui stavo parlando con lo staff del treno che quell’uomo mi ha ripreso”. Lauri chiede ...

Sorpresa inaspettata da parte di Jasmine Carrisi che ha lasciato di sasso il proprio pubblico: eccola con un Look tutto nuovo. Jasmine Carrisi ci ha dato un taglio, la figlia di Al Bano e di Loredana Lecciso ha deciso di apparire sui propri social ufficiali in una versione tutta nuova di sé. Per ... Continua a leggere>>

Federico fashion style, dal coming out all'aggressione omofoba, passando per la figlia e l'ex compagna: chi è l'hair stylist dei vip - È sabato e come ogni weekend è tempo di Verissimo. Da Francesca Chillemi a Can Yaman, passando per Oriana Sabatini e Barbara Foria, saranno moltissimi gli ospiti presenti nel salotto ...

Continua a leggere>>

Federico fashion style, chi è - È sabato e come ogni weekend è tempo di Verissimo. Da Francesca Chillemi a Can Yaman, passando per Oriana Sabatini e Barbara Foria, saranno moltissimi gli ospiti presenti nel salotto ...

Continua a leggere>>

Un week-end avec Verissimo : Invités et talents à l'honneur - Il est samedi et comme chaque week-end, c'est le moment de Verissimo. De Francesca Chillemi à Can Yaman, en passant par Oriana Sabatini et Federico fashion style, de nombreux invités ...

Continua a leggere>>