Fate attenzione alla Fontana di Trevi per borseggi e scippi I turisti inglesi lanciano l’allarme

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Glisi sa, amano moltissimo il nostro Paese. In migliaia si riversano da Nord a Sud attratti non solo dagli stupendi monumenti ricchi di fascino e storia ma anche dal cibo. Eppure nonostante vengano a frotte in molti hanno segnalato, di ritorno a casa, al sito per le assicurazioni di viaggio Quotezone.co.uk, qual è il posto più rischioso a Roma pere furti. Idel Regno Unito non hanno dubbi: ladi. Complice il caos, la folla, la bellezza dellache lascia di stucco, qualche mano di troppo entra nelle borse dei malcapitati e avviene il “fattaccio”. La segnalazione non è un invito a non venire più nel nostro Paese, ma solamente a prestare un po’ più di. Ma l’Italia è in “buona compagnia”, subito dopo Roma c’è ...