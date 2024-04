Fassino e il profumo - quella strana riservatezza sul video

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 27 aprile 2024) Dettagli e indiscrezioni si moltiplicano con il passare delle ore sul caso di Pieroe del presunto furto di unChanel al duty free dell’aeroporto di Fiumicino. Le ultime informazioni sulla vicenda aumentano il mistero: il parlamentare del Partito Democratico avrebbe infatti provato a rubacchiare qualcosa già in altre due occasioni. E, come emerso nella giornata di ieri, idelle telecamere di sorveglianza stroncherebbero la versione dell’ex sindaco di Torino. Nessuna distrazione causata da una improvvisa chiamata al cellulare, niente tracce di cuffie o simili. Ma proprio le immagini del presunto taccheggio meriterebbero una riflessione. Come evidenziato dal Corriere, idi quel 15 aprile sono tenuti da parte con la massima. Ma sarebbe stato lo stesso se al posto ...