Far East Film Festival | Domenica 28 aprile Eiko Ishibashi

(Di sabato 27 aprile 2024) Una geniale polistrumentista giapponese capace di spaziare dal dream pop all’ambient jazz, camminando sul filo del crossover tra Oriente e Occidente.28, alle 19,00,sarà la protagonista dell’attesissimo live intitolato GIFT: lo splendido progetto da cui ha preso vita Evil Does Not Exist (Il male non esiste) di Ryusuke Hamaguchi, vincitore del Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria a Venezia e uscito nelle sale italiane sotto il doppio segno di Teodorae Tucker! Quello dinon è un semplice concerto-evento nel cuore di uncinematografico: è un vero e proprio “concerto cinematografico”, una performance assolutamente unica dove le architetture musicali danzano ...

Nel DNA del FEFF, come tutti i far East iani sanno bene, abita da sempre una fortissima componente di cinema action. Cinema action declinato in tutte le sue sfumature stilistiche e narrative (dal thriller al wuxia, dal poliziesco al war movie, passando per i grandi classici delle arti marziali e i ... Continua a leggere>>

Il grande successo internazionale è arrivato con Train to Busan, l’entusiasmante zombie-disaster movie di Yeon Sang-ho, ma il FEFF e la Tucker Film avevano già iniziato a fare il tifo per lui dopo The Good, the Bad, the Weird di Kim Jee-won e The Unjust di Ryoo Seung-wan. Del resto, come si ... Continua a leggere>>

Far east film Festival, The Goldfinger: il crollo di un impero - Il regista Felix Chong racconta uno scandalo di corruzione a Hong Kong. Interpreti due star amatissime, Tony Leung Chiu-wai e Andy Lau Tak-wah ...

