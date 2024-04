Fallout 5 o uno spin-off dovrebbero arrivare presto per sfruttare la serie TV - secondo un insider

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 27 aprile 2024) Il successo strepitoso dellaTV disu Amazon Prime Video si registra non solo per i numeri legati agli spettatori sulla piattaforma, ma anche per quelli dei videogiochi della saga a cui molti giocatori stanno tornando o si stanno avvicinando per la prima volta. In questo clima, l’idea di non avere un nuovo capitolo all’orizzonte e di doversi rivolgere a titoli vecchi, o alla formula particolare di76, sembra stonare con le politiche abituali del mercato. Bethesda ha già espresso la sua posizione in merito, assicurando che un5 si farà sicuramente, ma non prima di aver completato i lavori su The Elder Scrolls 6. Considerando le tempistiche della compagnia, questo vorrebbe dire un lancio tra il 2027 e il 2030, quando probabilmente dellaTV non si ricorderà più nessuno. ...