Facchetti | Scudetto Inter - quello che si è festeggiato partito anche da lì

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 aprile 2024) Gianfeliceha parlato della vittoria del ventesimodell’(e non solo). Le sue dichiarazioni.– Queste le parole di Gianfelicenel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Dove hoe se holo? Ho. Ovviamente ero dentro lo stadio a veder la partita. Da lì mi sono fermato un’oretta e mezza nel piazzale dello stadio e poi in giro per la città». VITTORIA –ha aggiunto. «È stata una vittoria dellodell’molto più sentita di altre, non era stata così quella dell’ultimo? Allora, secondo me, perché l’ultimo...