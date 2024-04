Eurovision - quanto costa partecipare e organizzarlo Quanto fa guadagnare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) L'Song Contest è un affare da centinaia di milioni di euro. Dal 7 all'11 maggio alla Malmo Arena di Malmo in Svezia - la città è sempre stata nota nel mondo soprattutto per aver dato i natali al calciatore Zlatan Ibrahimovic e perché proprio lì ha sede il quartier generale del colosso dell'arredamento Ikea, ma ora sarà anche famosa per aver ospitato questa edizione della manifestazione - si svolge l'Song Contest 2024 e già impazza il toto cifre. Ogni anno la domanda che si pongono appassionati e scettici è sempre la medesima: conviene organizzare l'? E chi partecipa spende? Andiamo con ordine: conviene organizzare l'Song Contest? Per rispondere basta pensare a quello che è accaduto nel 2022 a Torino e in ...