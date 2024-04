Europei ginnastica artistica Rimini 2024 - Brugnami è uno spettacolo | due ori e un argento A medaglia anche Berettera

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 aprile 2024) Ricordatevi questo nome: Tommaso. È lui il protagonista assoluto di questa quarta mattinata di gare alla Fiera di, dove sono in corso glidi. Il classe ’06 domina le finali di specialità juniores, conquistando ben due ori e un. La sua indimenticabile giornata inizia con il trionfo al corpo libero, dove è imprendibile per qualsiasi avversario grazie al punteggio di 13.866. Una breve pausa per la premiazione, sale sul podio per ricevere lae poi rieccolo in pedana, pronto al tour de force per gli esercizi al volteggio e agli anelli. Per quasi tutta la gara è suo il miglior punteggio al volteggio, ma proprio sul più bello il britannico Sol Scott gli toglie la prima posizione e il metallo più prezioso. Non c’è ...