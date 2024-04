Europee - Mantovano lancia l’allarme | Il rischio è reale

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 27 aprile 2024) Alfredo, sottosegretario con delega ai servizi segreti, in un’intervista a ‘Il Messaggero’un chiaro allarme in vista delle prossime. Manca sempre meno alle elezioni. A giugno i cittadini dell’Unione saranno chiamati ad eleggere il nuovo Parlamento e si tratta di un passaggio fondamentale anche in ottica futura. In ottica voto, però, esiste un veroe a svelarlo è il sottosegretarioai microfoni de Il Messaggero.sui rischi in vista delle prossime elezioni– Notizie.com – © AnsaA margine della convention di Fratelli di Fratelli d’Italia, l’esponente con delega ai servizi segreti con il quotidiano italiano si sofferma proprio su questoche si corre durante le ...