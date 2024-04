vannacci a ruota libera (da Mussolini statista ai disabili in classi divise), e nella Lega c’è chi non lo voterà - Roma, 27 apr. (askanews) – “L’italiano ha la pelle bianca, lo dice la statistica”, l’omosessuale che “ostenta da esibizionista deve accettare le critiche”, “l’aborto non è un diritto”, gli studenti a ...

Europee: Graziano (Pd), ‘vannacci divide ed eserciti divisi perdono battaglie’ - Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “La candidatura e le parole di vannacci su Mussolini hanno diviso prima la maggioranza e poi la Lega che finirà per dividersi anche da Salvini. Notoriamente gli eserciti ...

Risse e pestaggi tra bande di ragazzini italiani e cinesi: chiuse le indagini su 24 minorenni - Le indagini hanno inoltre svelato che, nell’ambito della fazione cinese, operava un gruppo di minori dediti al compimento di veri e propri pestaggi, ai danni di loro coetanei di etnia cinese, ...

