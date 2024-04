Esposito decisivo - ma Stankovic bucato | stop per la Sampdoria

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 aprile 2024) Lacontinua a lottare per agguantare un posto nei playoff in Serie B, per giocarsi le sue possibilità di tornare subito in Serie A. Nonostante Sebastianosia, il gol subito da Filipporta a unoper i blucerchiati: 1-1 contro il Como. ALTA CLASSIFICA – Unoper il Como, ancora al secondo posto della classifica di Serie B, ma anche per la, che sta lottando per un posto nei playoff per cercare di tornare subito in Serie A. Le due squadre si sono affrontate oggi allo stadio Marassi, una gara che ha visto anche la presenza di due giocatori dell’Inter in prestito, scesi entrambi in campo da titolari e che hanno disputato novanta minuti: Sebastianoin attacco e Filip ...