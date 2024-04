(Di sabato 27 aprile 2024)- Laaerea di Spangdahlem (, Lander Renania-Palatinato a pochi chilometri dal confine con il Lussemburgo) e quella Usaf diunite in un?che mette i...

PORDENONE - Discreta, poco visibile, ma presente. È la vigilanza che oggi, nel giorno di Pasqua, le forze dell'ordine faranno in provincia. Dal Ministro dell'interno, infatti, nei... Continua a leggere>>

PORDENONE - Prima le note - conosciute in tutto il mondo - dello ?Star-Spangled Banner?, l?inno nazionale degli Stati Uniti d?America. Subito dopo quelle tutte... Continua a leggere>>

PORDENONE - Prima le note - conosciute in tutto il mondo - dello ?Star-Spangled Banner?, l?inno nazionale degli Stati Uniti d?America. Subito dopo quelle tutte... Continua a leggere>>

Attacco nucleare contro un jet: l'sercitazione da brividi in base ad aviano e in Germania: la simulazione «apocalittica» - aviano - La base aerea di Spangdahlem (Germania, Lander Renania-Palatinato a pochi chilometri dal confine con il Lussemburgo) e quella Usaf di aviano unite in un’esercitazione che mette ...

Continua a leggere>>

Esercitazione da brividi in base ad aviano e in Germania: simulato l'attacco nucleare contro un jet - aviano - La base aerea di Spangdahlem (Germania, Lander Renania-Palatinato a pochi chilometri dal confine con il Lussemburgo) e quella Usaf di aviano unite in un’esercitazione che mette i brividi.

Continua a leggere>>

25 aprile – Dino Ballacci, l’asso del Bologna che scelse la Resistenza. Prima la Brigata Osoppo, poi Dall’Ara lo richiamò in squadra - aviano è un Comune di quasi 9mila persone in Friuli-Venezia Giulia, nell’ex-provincia di Pordenone, a due passi dal confine con il Veneto. Oggi è una località nota soprattutto per la presenza della ...

Continua a leggere>>