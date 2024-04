Esce Maledetto Cuore di Piero Pelù

(Di sabato 27 aprile 2024)PELU’ torna con un nuovo singolo dal titolo “”. “” e “NOVICHOK” sono due delle tracce che saranno presenti in “DESERTI”, il nuovo album atteso per il 7 giugno.“DESERTI” è il secondo capitolo della TRILOGIA DEL DISAGIO, lavoro iniziato nel 2020 con la pubblicazione del disco “Pugili fragili”. “– racconta- è una rock ballad che affronta il tema della difficoltà di comunicazione tra persone, nei rapporti amorosi ma in modo ancora più ampio nei rapporti umani in generale.Da una parte c’è la consapevolezza di essere travolti dal proprio caos interiore e dall’altra il bisogno di condividere la propria realtà sapendo quanto è difficile farlo”. “...

TEKLA , dal 26 aprile in radio e sui digital store esce con "NUVOLE E MARE" , il nuovo singolo che focalizza l'attenzione sull'apprezzare la bellezza delle cose intorno anche se tutto induce a pensare al peggio. Avevamo intervistato l'artista TEKLA in occasione dell'uscita il 23 febbraio in radio e

La lista Energie Nuove, insieme a Alba in Azione e Più Europa Alba: "Alle Amministrative appoggiamo Alberto Gatto" - In vista delle prossime elezioni Comunali dell'8 e 9 giugno in cui anche Alba dovrà scegliere il proprio primo cittadino la lista Energie Nuove ha pubblicato sul proprio profilo Facebook la dichiarazi

Elisabetta Galli chiede il bis a Marnate: "Ecco la mia squadra" - Elisabetta Galli punta decisa alla conferma come sindaco di Marnate, chiedendo ai cittadini un nuovo attestato di fiducia. In lista omogeneità fra vecchi e nuovi candidati

esce in estate l'album di Eminem "The Death of Slim Shady", l'annuncio sui social - Si tratta del 12° album in studio per il rapper e produttore discografico che presenta il nuovo lavoro postando il trailer di una immaginaria fiction dove ironizza sulla propria fine a causa di " buff

Continua a leggere>>