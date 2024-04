Esce la Malavita dei Coma_Cose

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 27 aprile 2024) MILANO – A distanza di un anno dalla loro ultima release, i Coma Cose tornano con “”, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Con questo nuovo singolo, Asian Fake e Coma Cose iniziano il nuovo percorso discografico con Warner Music Italia. “” (Asian Fake/Warner) ha una sonorità inedita per la band: un sorprendente mix che fonde mandolini ed echi di flamenco con un ritmo urban trascinante e molto coinvolgente, prodotto da Merk & Kremont. Il brano, originale e fresco, ha una prospettiva e uno stile narrativo diversi dal solito, non è una canzone in prima persona, ma il racconto in prosa di uno spaccato di vita. La protagonista della canzone è una donna dal passato burrascoso che decide di cambiare vita andandosene da un contesto opprimente che la tiene prigioniera. Nel testo disi uniscono ...